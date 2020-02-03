Тульские педагоги одержали победу в «Педагогическом дебюте-2020»
В номинации «Молодые учителя» первое место заняла учитель русского языка и литературы тульской гимназии № 11 Маргарита Панькова, став в итоге абсолютным победителем регионального этапа.
В номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» лучшей стала педагог дополнительного образования центра образования № 7 Полина Башкина, а педагог дополнительного образования Центра внешкольной работы Александра Козлова — третьей.
Также в номинации «Молодые управленцы» второе место заняла заместитель директора по дошкольной работе Центра образования № 8 Алевтина Булаева.
ИСТОЧНИК KP.RU