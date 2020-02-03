3 Февр. 2020 2020-02-03T14:03:51+03:00

Тульские педагоги одержали победу в «Педагогическом дебюте-2020» Фото: соцсети

Финал регионального этапа Всероссийского конкурса прошел 31 января в городе Плавске.

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В номинации «Молодые учителя» первое место заняла учитель русского языка и литературы тульской гимназии № 11 Маргарита Панькова, став в итоге абсолютным победителем регионального этапа.

В номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» лучшей стала педагог дополнительного образования центра образования № 7 Полина Башкина, а педагог дополнительного образования Центра внешкольной работы Александра Козлова — третьей.

Также в номинации «Молодые управленцы» второе место заняла заместитель директора по дошкольной работе Центра образования № 8 Алевтина Булаева.

ИСТОЧНИК KP.RU