В Туле двое подростков пойдут под суд за кражу денег с банковской карты
Юноши оплатили чужой картой товары на сумму более 15 тысяч рублей
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Двое 14-летних парней обвиняются в краже. Подростки оплатили с помощью приложения в мобильном телефоне товары на сумму более 15 тысяч рублей. Для этого они использовали данные банковской карты, найденной ими на улице Алексина.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU