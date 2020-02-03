В Туле двое подростков пойдут под суд за кражу денег с банковской карты

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:54:03+03:00

Юноши оплатили чужой картой товары на сумму более 15 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Двое 14-летних парней обвиняются в краже. Подростки оплатили с помощью приложения в мобильном телефоне товары на сумму более 15 тысяч рублей. Для этого они использовали данные банковской карты, найденной ими на улице Алексина.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU