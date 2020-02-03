Туляк зарезал собутыльника на почве пьяной ссоры

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:48:08+03:00

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55-летнего жителя Тулы обвиняют в убийстве. 31 октября 2019 года в одном из домов, расположенных на ул. Кутузова он ударил ножом в грудную клетку своего знакомого. Мужчина схватился за холодное оружие в ходе ссоры на почве выпитого алкоголя.

От ранения потерпевший скончался на месте. После совершения преступления обвиняемый вызвал полицейских.

Следственными органами СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU