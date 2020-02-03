Провал асфальта на ул. Майской в Туле огородили

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:39:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле огородили провал асфальта на ул. Майской. Напомним, на него пожаловались жители в соцсетях. Дыра образовалась рядом с пешеходным переходом на ровном месте.

Фото: Алексей ФОКИН

Туляки высказали предположение, что дорожное покрытие начало проваливаться в месте затяжного ремонта подземных коммуникаций.

Фото: Алексей ФОКИН

3 февраля место провала осмотрел заместитель главы администрации – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Алексей Крыгин.

ИСТОЧНИК KP.RU