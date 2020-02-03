Провал асфальта на ул. Майской в Туле огородили
Дыра образовалась рядом с пешеходным переходом
Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле огородили провал асфальта на ул. Майской. Напомним, на него пожаловались жители в соцсетях. Дыра образовалась рядом с пешеходным переходом на ровном месте.
Фото: Алексей ФОКИН
Туляки высказали предположение, что дорожное покрытие начало проваливаться в месте затяжного ремонта подземных коммуникаций.
Фото: Алексей ФОКИН
3 февраля место провала осмотрел заместитель главы администрации – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Алексей Крыгин.
ИСТОЧНИК KP.RU