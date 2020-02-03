Роман Минаев перейдет в тульский Арсенал»

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:16:23+03:00

Намерения канониров очевидны - экс-игрок «Авангарда» проводит с командой Игоря Черевченко уже второй сбор

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Сейчас лучший бомбардир курского клуба - 25 матчей, 6 голов и 4 результативные передачи - на правах свободного агента находится вместе с «Арсеналом» в Турции.

В ближайшее время к команде присоединится президент клуба Гурам Аджоев. После чего и будет принято решение о заключении контракта с футболистом.

ИСТОЧНИК KP.RU