2020-02-03T12:02:21+03:00
Общество

За минувшую неделю с тульских улиц убрано около трех тысяч кубометров снега

Наведением порядка на улицах занимались одиннадцать специализированных бригад
Игорь КОПЫТОВ
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За минувшую неделю с тульских улиц убрано около трех тысяч кубометров снегаЗа минувшую неделю с тульских улиц убрано около трех тысяч кубометров снегаФото: материалы пресс-служб
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На дорогах и тротуарах рассыпано 417 тонн противогололедной и 2485 тонн соляно-песчаной смеси. В работе были задействованы 164 единицы техники и 171 человек.

По результатам осмотров 1109 дворовых территорий представителями Управления по административно-техническому надзору обнаружено 102 нарушения. В основном они касаются очистки дворов от снега — 34 случая. По 8 составлены протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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