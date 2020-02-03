За минувшую неделю с тульских улиц убрано около трех тысяч кубометров снега
Наведением порядка на улицах занимались одиннадцать специализированных бригад
За минувшую неделю с тульских улиц убрано около трех тысяч кубометров снегаФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:
На дорогах и тротуарах рассыпано 417 тонн противогололедной и 2485 тонн соляно-песчаной смеси. В работе были задействованы 164 единицы техники и 171 человек.
По результатам осмотров 1109 дворовых территорий представителями Управления по административно-техническому надзору обнаружено 102 нарушения. В основном они касаются очистки дворов от снега — 34 случая. По 8 составлены протоколы.
ИСТОЧНИК KP.RU