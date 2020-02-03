3 Февр. 2020 2020-02-03T12:02:21+03:00

За минувшую неделю с тульских улиц убрано около трех тысяч кубометров снега Фото: материалы пресс-служб

Наведением порядка на улицах занимались одиннадцать специализированных бригад

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На дорогах и тротуарах рассыпано 417 тонн противогололедной и 2485 тонн соляно-песчаной смеси. В работе были задействованы 164 единицы техники и 171 человек.

По результатам осмотров 1109 дворовых территорий представителями Управления по административно-техническому надзору обнаружено 102 нарушения. В основном они касаются очистки дворов от снега — 34 случая. По 8 составлены протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU