Туляк обокрал автосервис в Калужской области и уехал на угнанном автомобиле

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:48:32+03:00

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Житель Тульской области украл из автосервиса машину «Нива» и другое имущество на сумму более 82 000 рублей. ЧП произошло в Козельском районе Калужской области.

Полицейские выяснили: ранее судимый мужчина какое-то время работал в автосервисе. Ночью он пробрался в закрытое помещение. Похищенное имущество сложил в «Ниву» и скрылся в соседнем регионе. Автомобиль 52-летний мужчина собирался оставить себе. Подозреваемого задержали. Часть похищенного изъята.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU