2020-02-03T11:48:56+03:00
Общество

Городской бюджет Тулы получил от платных парковок более 32 миллионов дохода

Таковы итоги прошедшего 2019 года
Игорь КОПЫТОВ
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Городской бюджет получил от платных парковок более 32 миллионов доходаГородской бюджет получил от платных парковок более 32 миллионов доходаФото: Алексей ФОКИН
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На сегодняшний день в городе 110 платных парковок, рассчитанных на 1655 мест.

Стоимость места - 40 рублей в час, а режим работы: с понедельника по пятницу, за исключением выходных и официально объявленных праздничных дней, с 9 утра до 7 вечера. Размер штрафа за несвоевременную оплату составляет 2500 рублей.

Доход от городского парковочного пространства за минувший год составил 32 млн 140 тысяч рублей. При этом 17 января 2020 года на сайте администрации Тулы запущено голосование, посвященное в том числе расширению числа платных парковок на улицах. Выразить свое мнение по этому вопросы может любой желающий до 17 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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