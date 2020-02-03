3 Февр. 2020 2020-02-03T11:34:10+03:00

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В Тульской области ищут налетчиков, ограбивших ювелирный магазин. Напомним, утром 30 января в Кимовске двое вооруженных молодых людей в масках ворвались в салон на ул. Крылова, 2. Под угрозами нападавшие заставили сотрудниц магазина отдать выручку и украшения. После этого скрылись. Задержать сразу грабителей не удалось, однако произошедшее зафиксировали камеры.

Полицейские просят жителей помочь в поиске преступников, а также предоставить записи с видеорегистраторов автовладельцев, которые находились тогда в районе улицы Крылова.

Приметы налетчиков: оба худощавого телосложения, ростом около 180 см, голубые глаза. Молодые люди были в темных толстовках с капюшоном. Сообщается, что они скрылись на автомобиле «ВАЗ».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/758394" frameborder="0"></iframe> В Тульской области налетчики ограбили ювелирный магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU