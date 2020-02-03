В Тульской области ищут налетчиков, ограбивших ювелирный магазин
В Тульской области ищут налетчиков, ограбивших ювелирный магазин. Напомним, утром 30 января в Кимовске двое вооруженных молодых людей в масках ворвались в салон на ул. Крылова, 2. Под угрозами нападавшие заставили сотрудниц магазина отдать выручку и украшения. После этого скрылись. Задержать сразу грабителей не удалось, однако произошедшее зафиксировали камеры.
Полицейские просят жителей помочь в поиске преступников, а также предоставить записи с видеорегистраторов автовладельцев, которые находились тогда в районе улицы Крылова.
Приметы налетчиков: оба худощавого телосложения, ростом около 180 см, голубые глаза. Молодые люди были в темных толстовках с капюшоном. Сообщается, что они скрылись на автомобиле «ВАЗ».
В Тульской области налетчики ограбили ювелирный магазин.
ИСТОЧНИК KP.RU