2020-02-03T11:34:10+03:00
Происшествия

В Тульской области ищут налетчиков, ограбивших ювелирный магазин

Молодые люди скрылись на автомобиле «ВАЗ»
Мария ВЛАСОВА
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Фото: стоп-кадр видеоФото: стоп-кадр видео
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В Тульской области ищут налетчиков, ограбивших ювелирный магазин. Напомним, утром 30 января в Кимовске двое вооруженных молодых людей в масках ворвались в салон на ул. Крылова, 2. Под угрозами нападавшие заставили сотрудниц магазина отдать выручку и украшения. После этого скрылись. Задержать сразу грабителей не удалось, однако произошедшее зафиксировали камеры.

Полицейские просят жителей помочь в поиске преступников, а также предоставить записи с видеорегистраторов автовладельцев, которые находились тогда в районе улицы Крылова.

Приметы налетчиков: оба худощавого телосложения, ростом около 180 см, голубые глаза. Молодые люди были в темных толстовках с капюшоном. Сообщается, что они скрылись на автомобиле «ВАЗ».

В Тульской области налетчики ограбили ювелирный магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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