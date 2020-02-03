В Туле продолжатся работы по кронированию и удалению деревьев

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:25:58+03:00

Работы эти производятся в штатном режиме, по мере поступления заявок от жителей

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Так, в 2019 году было 1500 обращений на опиловку и удаление аварийных деревьев. Все они были исполнены.

При этом в специализированной службе отмечают, что могли бы проводить и большие объемы работ, если бы дооснастить бригады еще одной автовышкой и спецмашиной для удаления пней.

ИСТОЧНИК KP.RU