В Туле продолжатся работы по кронированию и удалению деревьев
Работы эти производятся в штатном режиме, по мере поступления заявок от жителей
В Туле продолжатся работы по кронированию и удалению деревьевФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Так, в 2019 году было 1500 обращений на опиловку и удаление аварийных деревьев. Все они были исполнены.
При этом в специализированной службе отмечают, что могли бы проводить и большие объемы работ, если бы дооснастить бригады еще одной автовышкой и спецмашиной для удаления пней.
ИСТОЧНИК KP.RU