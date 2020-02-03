2020-02-03T11:13:54+03:00
Общество

К нынешней осени в Туле откроется несколько новых школ

Рассчитаны они будут почти на две тысячи мест
Игорь КОПЫТОВ
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К нынешней осени в Туле откроется несколько новых школК нынешней осени в Туле откроется несколько новых школФото: Алексей ФОКИН
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Совершенно новая школа появится в микрорайоне «Времена года». Рассчитана она будет на 700 мест. На данный момент произведена отсыпка строительной площадки, начато забивание свайных опор. В марте предполагается уже перейти к возведению железобетонных конструкций.

Еще одна, но уже малокомлектная школа, откроется и в селе Ямны — на 100 мест — сейчас ее строительство вступило в активную фазу. И, если до этого старое учебное заведение было неполного уровня, то теперь здесь появятся уже и 10-11 классы.

Еще 425 новых учебных мест появятся к новому учебному году в здании на ул. Зорге, 29 — после реконструкции располагавшейся здесь ранее вечерней школы.

Напомним, что в 2019 году было создано более 700 новых учебных мест за счет сдачи двух новых образовательных учреждений — на Зеленстрое и в Мясново.

ИСТОЧНИК KP.RU

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