3 Февр. 2020 2020-02-03T10:58:41+03:00

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В Туле за неделю произошло 190 ДТП. В них пострадали 20 человек. Об этом рассказал на еженедельном городском совещании Николай Безруков, начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы».

Также произошло 4 пожара: никто не пострадал.

С 27 января по 3 февраля в ЕДДС поступило 5 797 сообщений от туляков. В городе произошло 13 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.

За неделю служба спасения выезжала на вызовы 27 раз. Помощь получили 48 человек, 4 человека спасены.

ИСТОЧНИК KP.RU