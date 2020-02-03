В Туле за неделю произошло 190 ДТП
Также произошло 4 пожара
Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле за неделю произошло 190 ДТП. В них пострадали 20 человек. Об этом рассказал на еженедельном городском совещании Николай Безруков, начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы».
Также произошло 4 пожара: никто не пострадал.
С 27 января по 3 февраля в ЕДДС поступило 5 797 сообщений от туляков. В городе произошло 13 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.
За неделю служба спасения выезжала на вызовы 27 раз. Помощь получили 48 человек, 4 человека спасены.
ИСТОЧНИК KP.RU