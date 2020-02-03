2020-02-03T10:58:41+03:00
Происшествия

В Туле за неделю произошло 190 ДТП

Также произошло 4 пожара
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Туле за неделю произошло 190 ДТП. В них пострадали 20 человек. Об этом рассказал на еженедельном городском совещании Николай Безруков, начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы».

Также произошло 4 пожара: никто не пострадал.

С 27 января по 3 февраля в ЕДДС поступило 5 797 сообщений от туляков. В городе произошло 13 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.

За неделю служба спасения выезжала на вызовы 27 раз. Помощь получили 48 человек, 4 человека спасены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тульские педагоги одержали победу в «Педагогическом дебюте-2020»
УРАЛСИБ | Private Bank стал лауреатом премии FRANK Private Banking Award
В Туле двое подростков пойдут под суд за кражу денег с банковской карты
Туляк зарезал собутыльника на почве пьяной ссоры
Тульский теннисист выиграл турнир ITF в Турции
Тульские самбисты завоевали право выступить на первенстве мира
Провал асфальта на ул. Майской в Туле огородили
Роман Минаев перейдет в тульский Арсенал»
За минувшую неделю с тульских улиц убрано около трех тысяч кубометров снега
Туляк обокрал автосервис в Калужской области и уехал на угнанном автомобиле
Городской бюджет Тулы получил от платных парковок более 32 миллионов дохода
В Тульской области ищут налетчиков, ограбивших ювелирный магазин
В Туле продолжатся работы по кронированию и удалению деревьев
К нынешней осени в Туле откроется несколько новых школ
В Туле за неделю произошло 190 ДТП
С начала приемной кампании в тульские школы принято практически половина заявлений
Тульская филармония отпраздновала 100-летний юбилей Иосифа Михайловского
В Тулу съехались любители аниме и косплея