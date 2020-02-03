С начала приемной кампании в тульские школы принято практически половина заявлений

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:57:44+03:00

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По прогнозам, 1 сентября в нашем городе новый учебный год встретят 5004 школьника. За первые два дня стартовавшей приемной кампании уже поступило 2446 заявок. Что составляет более 49% от общего числа.

Заявку можно было подать тремя способами: лично придя в образовательное учреждение, через МФЦ и воспользовавшись порталом госуслуг. Из числа уже поступивших, более 86% были поданы именно в электронном виде. Время подтверждения в таком случае составляет всего 15 минут. В дальнейшем необходимо, собрав полный пакет документов, явиться в течение семи дней в школу, чтобы окончательно зарегистрировать ребенка.

Приоритет в зачислении имеют дети, приписанные к данному образовательному учреждению по территориальному признаку. В случае отказа придется подавать заявку уже в рамках второго этапа, который стартует 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU