2020-02-03T10:48:30+03:00
Звезды

Тульская филармония отпраздновала 100-летний юбилей Иосифа Михайловского

Кульминацией праздничного дня стала опера «Царская невеста» Н.А.Римского-Корсакова
Мария ВЛАСОВА
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1 февраля в Туле состоялись масштабные юбилейные торжества, посвящённые 100-летнему юбилею Иосифа Михайловского. Иосиф Александрович возглавлял областную филармонию с 1957 по 1993 гг.

В Колонном зале Дворянского собрания Тулы прошла конференция Ассоциации народных и хоровых коллективов Российского музыкального союза под председательством Александра Соловьева.

Ее музыкальным продолжением стал концерт из хоровой и фортепианной музыки Сергея Рахманинова.

Руководитель Гильдии академического исполнительства Российского музыкального союза, солистка Московской академической филармонии, заслуженная артистка РФ Екатерина Мечетина исполнила программу из фортепианных пьес Рахманинова.

Кульминацией праздничного дня стала опера «Царская невеста» Н.А.Римского-Корсакова. В своем время Иосиф Михайловский репетировал сцены из нее с артистами оперной студии филармонии и мечтал поставить её целиком.

Тульская публика увидела semi-stage версию «Царской невесты» аналогичную летней постановке в Тульском кремле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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