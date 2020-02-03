В Тулу съехались любители аниме и косплея
В ГКЗ собрались участники из Москвы, Калуги, Орла, Нижнего Новгорода
Фото: Николай Поликарпов
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1 февраля в Туле состоялся аниме-фестиваль Yuki no Odori 9. Его проводят в областном центре с 2010 года.
На своей площадке фестиваль объединяет любителей аниме, косплея, кей-попа и других направлений восточно-азиатской культуры.
В этот раз в ГКЗ приехали участники из Москвы, Калуги, Орла, Нижнего Новгорода. Среди популярных образов, которые примерили на себя любители восточно-азиатской культуры, - Сейлор Мун, Алиса, WinWinry, Чародейки, Мулан и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU