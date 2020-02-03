В Туле при пожаре на ул. Джамбула эвакуировали 10 человек

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:07:12+03:00

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2 февраля в Туле на ул. Джамбула загорелся частный дом. Сообщение о пожаре поступило на на пульт диспетчера службы спасения в 16:47.

На место происшествия незамедлительно выехали 6 пожарных расчетов. По прибытии через 5 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 9 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако по всей площади сгорела кровля.

Звено газодымозащитной службы из дома эвакуировало 10 человек. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 21 человек и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU