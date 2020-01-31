2020-01-31T17:15:39+03:00
Происшествия

В Тульской области двое мужчин лишились свободы на 11 лет

Она обвинялись в незаконном сбыте наркотических средств
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Щекино Тульской области два местных жителя занимались незаконным сбытом наркотических средств в крупном размере.

Судом было установлено, что соучастники — мужчины 44 и 46 лет — сначала приобрели «закладку» с запрещенной смесью, а затем намеревались сбыть наркотик на территории своего города. Однако их намерения были пресечены сотрудниками полиции, а наркотическое вещество в количестве 22 свертков общим весом более 19 граммов было изъято из незаконного оборота.

Суд признал мужчин виновными и назначил каждому наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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