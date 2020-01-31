Маленькие туляки теперь смогут посещать экзотариум бесплатно

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:29:48+03:00

Вход на новую и старую экспозиции Тульского областного экзотариума для детей до семи лет теперь бесплатный

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Кроме того, теперь продлен режим работы на весь зимний период в выходные и праздники. По субботам, воскресеньям и в дни официальных праздников старое здание и экспозиция «Под пологом тропического леса» будут работать с 10.00 до 20.00 (касса до 19.00).

График работы в будние дни остался прежним: с 10.00 до 18.00 (касса до 17.00).

ИСТОЧНИК KP.RU