Маленькие туляки теперь смогут посещать экзотариум бесплатно
Вход на новую и старую экспозиции Тульского областного экзотариума для детей до семи лет теперь бесплатный
Маленькие туляки теперь смогут посещать экзотариум бесплатноФото: Алексей ФОКИН
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Кроме того, теперь продлен режим работы на весь зимний период в выходные и праздники. По субботам, воскресеньям и в дни официальных праздников старое здание и экспозиция «Под пологом тропического леса» будут работать с 10.00 до 20.00 (касса до 19.00).
График работы в будние дни остался прежним: с 10.00 до 18.00 (касса до 17.00).
ИСТОЧНИК KP.RU