31 Янв. 2020 2020-01-31T16:18:20+03:00

Туляки выберут скверы, которые благоустроят в следующем году Фото: Алексей ФОКИН

В Туле начали выбирать общественные пространства для благоустройства

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Открыт прием заявок по включению объектов в перечень для проведения голосования. Свои предложения может высказать любой желающий, направив письмо на электронный адрес администрации Тулы в период с 1 по 7 февраля.

Общественные обсуждения поступивших предложений и формирование перечня для голосования состоится 10 февраля в актовом зале главного управления администрации Тулы по Привокзальному округу (ул. Болдина, 50).

ИСТОЧНИК KP.RU