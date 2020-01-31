Туляки выберут скверы, которые благоустроят в следующем году
В Туле начали выбирать общественные пространства для благоустройства
Туляки выберут скверы, которые благоустроят в следующем годуФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Открыт прием заявок по включению объектов в перечень для проведения голосования. Свои предложения может высказать любой желающий, направив письмо на электронный адрес администрации Тулы в период с 1 по 7 февраля.
Общественные обсуждения поступивших предложений и формирование перечня для голосования состоится 10 февраля в актовом зале главного управления администрации Тулы по Привокзальному округу (ул. Болдина, 50).
ИСТОЧНИК KP.RU