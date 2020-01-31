2020-01-31T16:06:15+03:00
Спорт

Футболисты тульского «Арсенала» отправились на второй зимний сбор

Как и завершившийся на прошлой неделе первый, пройдет он в Турции
Игорь КОПЫТОВ
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Футболисты тульского «Арсенала» отправились на второй зимний сборФутболисты тульского «Арсенала» отправились на второй зимний сборФото: соцсети
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До 23 февраля в его рамках подопечные Игоря Черевченко проведут три контрольных матча: 4 февраля — с «Пршибрам» из Чехии, 12 февраля – с «Ута Арат» из Румынии и белорусским «Шахтером» из Солигорска, 20 февраля — с «Ордабасы», а 23 февраля - «Астаной» (обе команды из Казахстана).

Все игры в прямом эфире будет транслировать «Арсенал-ТВ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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