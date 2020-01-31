2020-01-31T16:16:36+03:00
Звезды

Владимир Машков встретился с творческой молодежью Тулы

В дворянском собрании собрались восьмиклассники, желающие связать свою жизнь с театром
Мария ВЛАСОВАИгорь КОПЫТОВ
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Владимир Машков встретился с творческой молодежью ТулыВладимир Машков встретился с творческой молодежью ТулыФото: Алексей ФОКИН
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Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова в прошлом году провел 2 этапа отборочных прослушиваний в нашем городе. В них приняли участие 165 абитуриентов. По итогам конкурсного отбора в школу Олега Табакова прошла тулячка Виктория Разумовская.

- Мы хотим на прослушиваниях увидеть индивидуальность, - подчеркнул Владимир Машков. - Это профессия - для открытых людей. Истинно чувствующих и не жалеющих своих чувств. Важен материал, который выбирают абитуриенты - проза, стихи, басни — а также готовность сделать этюд на заданную тему. Абитуриенты должны продемонстрировать вокальные, физические способности, умение общаться друг с другом — все то, что входит в палитру артиста.

Кстати, с 2020 года в школе Олега Табакова будет происходить эксперимент по апробации интегрированных программ среднего общего и высшего образования. Срок обучения составит 5 лет. Студенты по окончании обучения смогут получить диплом о высшем профессиональном образовании по специальности «Актерское искусство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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