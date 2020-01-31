2020-01-31T14:31:50+03:00
Происшествия

В Тульской области разыскивают очевидцев разбойного нападения на ювелирный салон

Известна ориентировка на злоумышленников
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Ранее «КП-Тула» сообщала, что 30 января в Кимовске на ул. Крылова произошло ЧП. Около 10 утра двое неизвестных совершили разбойное нападение на ювелирный салон «Империя золота». Правоохранители просят откликнуться свидетелей разбойного нападения.

Приметы преступников: оба ростом около 180 см, худощавого телосложения, были одеты в толстовки синего цвета с капюшоном, глаза голубые. Скрылись с места преступления на автомобиле «ВАЗ» темного цвета с нечитаемыми регистрационными знаками. Данный автомобиль был припаркован с торца дома по ул. проезд Павлова.

Полиция просит водителей с видеорегистраторами, которые проезжали по улице Павлова в период с 10:00 до 10:45 30 января, а также очевидцев данного происшествия сообщить в полицию любую информацию, которая может помочь раскрыть преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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