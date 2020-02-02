3 февраля в Туле по ряду адресов отключат свет
В понедельник, 3 февраля, в Туле на нескольких улицах отключат электричество. Это произойдет по причине производства специалистами плановых работ.
С 9:00 до 16:00 света не будет по адресам:
пер. Танковый, 1-12; пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.); пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.); ул. Набережная Дрейера, 60, 62; ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.); ул. Кутузова, 97-103 (нечётн.); ул. Панфиловцев, 54; ул. Кутузова, 97-131 (нечётн.); ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.); ул. Попова, 40-59; ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.); ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.); ул. Гастелло, 41; ул. Панфиловцев, 54, 68, 74, 84; ул. Крылова, 30-46 (чётн.); 31-47 (нечётгн.); ул. Гастелло, 52-64 (чётн.); ул. Нестерова, 78-90 (чётн.), 79-93 (нечётн.); ул. Краснодонцев, 60-86 (чётн.), 75-87 (нечётн.); ул. Кутузова, 68, 70, 72; ул. Белинского, 59, 68, 70; ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.); ул. Матросова, 10-20, 26-36 (чётн.), 9-а, 9-15 (нечётн.), 19, 23; пр-зд Вильямса, 49;
п. Рудаково: ул. Л. Толстого, 36, 1-29, 23-а, 19-а; ул. Октябрьская, 1-18, 12-а, 11; СНТ "Восход".
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