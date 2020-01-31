В Туле мужчина разбил витрины магазина
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
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В Туле мужчина разбил три витрины магазина. Сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации поступил на пульт дежурного вневедомственной охраны по городу.
Прибывшим росгвардейцам указали на дебошира охранники торгового центра. Задержанным оказался 33-летний уроженец Липецка.
Ранее в одном из сетевых магазинов он разбил бутылки алкоголя ножом. Гражданина передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU