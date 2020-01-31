В Туле мужчина разбил витрины магазина

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:57:19+03:00

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В Туле мужчина разбил три витрины магазина. Сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации поступил на пульт дежурного вневедомственной охраны по городу.

Прибывшим росгвардейцам указали на дебошира охранники торгового центра. Задержанным оказался 33-летний уроженец Липецка.

Ранее в одном из сетевых магазинов он разбил бутылки алкоголя ножом. Гражданина передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU