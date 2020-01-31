В Тульской области отложил ввод новых очередей грибного тепличного комплекса

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:34:49+03:00

Соглашение по реализации инвестпроекта было подписано в 2016 году

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В Тульской области инвестор отложил ввод новых очередей грибного тепличного комплекса на неопределенный срок. Об этом сообщают «Ведомости».

Соглашение по реализации инвестпроекта между правительством региона и инвесторами компании «АгроГриб» было подписано в 2016 году.

В строительство тепличного комплекса компания собиралась вложить более 9 млрд рублей, а производить до 10 тысяч тонн шампиньонов в год. После выхода на плановую мощность - обеспечивать треть потребностей российского рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU