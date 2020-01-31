В Туле магазин «Fix Price» обокрали более чем на 325 тысяч рублей

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:41:42+03:00

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Двое ранее судимых мужчин признаны виновными в краже. Они проникли в один из магазинов сети «Fix Price» и похитили 155 тысяч рублей, металлический сейф, а также другие товары. Ущерб составил более 325 тысяч рублей.

Преступление раскрыли по «горячим следам». Один из злоумышленников в состоянии опьянения оставил на месте преступления свой мобильный телефон. Также кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения магазина.

Фигуранты уголовного дела проведут в исправительной колонии особого и строгого режима 3 года 6 месяцев. Материальный ущерб частично возмещен путем возврата похищенного имущества, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU