Житель Тульской области украл из кондитерской деньги и сладости

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:18:47+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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Житель Щекинского района отжал металлические рольставни, разбил оконное стекло и проник в кондитерский торговый павильон. Там он украл деньги и сладости. Ущерб составил около 1,5 тысяч рублей.

В павильоне сработала сигнализация. О случившемся были проинформированы полицейские наряды города. Находившиеся поблизости от места происшествия сотрудники ППС обратили внимание на подозрительного мужчину. 27-летний безработный ранее судимый местный житель оказался причастен к случившемуся, он признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU