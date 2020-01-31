Житель Тульской области украл из кондитерской деньги и сладости
Житель Щекинского района отжал металлические рольставни, разбил оконное стекло и проник в кондитерский торговый павильон. Там он украл деньги и сладости. Ущерб составил около 1,5 тысяч рублей.
В павильоне сработала сигнализация. О случившемся были проинформированы полицейские наряды города. Находившиеся поблизости от места происшествия сотрудники ППС обратили внимание на подозрительного мужчину. 27-летний безработный ранее судимый местный житель оказался причастен к случившемуся, он признался в содеянном.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU