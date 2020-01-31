В Тульской области закрыли школу психоневрологического интерната из-за нарушений
Доступ запрещен для обычных людей, но не для специалистов, которые должны устранить огрехи
Фото: Алексей ФОКИН
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Здания школы, гаража, бани и прачечной Северо-Агеевского психоневрологического интерната закрыли на 90 суток.
Ранее здесь обнаружили нарушения в области пожарной безопасности. Но в срок учреждение не выполнило предписание об их устранении.
- Доступ в указанные здания запрещен для физических лиц, за исключением специалистов, уполномоченных устранить выявленные нарушения правил пожарной безопасности, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU