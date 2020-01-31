В Тульской области закрыли школу психоневрологического интерната из-за нарушений

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:22:06+03:00

Доступ запрещен для обычных людей, но не для специалистов, которые должны устранить огрехи

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Здания школы, гаража, бани и прачечной Северо-Агеевского психоневрологического интерната закрыли на 90 суток.

Ранее здесь обнаружили нарушения в области пожарной безопасности. Но в срок учреждение не выполнило предписание об их устранении.

- Доступ в указанные здания запрещен для физических лиц, за исключением специалистов, уполномоченных устранить выявленные нарушения правил пожарной безопасности, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU