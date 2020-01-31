Житель Тульской области обокрал ювелирную мастерскую

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:46:11+03:00

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В Центральном округе Тулы мужчина взломал дверь и проник в ювелирную мастерскую, воспользовавшись отсутствием сигнализации. Из сейфа он украл золотые украшения.

Владелица узнала о краже только утром, придя в ювелирную мастерскую. После этого она обратилась в полицию.

Правоохранители с помощью камер вычислили автомобиль злоумышленника. Ориентировку с информацией получили все полицейские патрули как в черте Тулы, так и за пределами города. Один из нарядов ДПС обнаружил подозреваемого, соответствующего описанию. При проверке предположение о причастности мужчины к краже подтвердилось.

60-летний безработный ранее многократно судимый житель Щёкинского района, «специализирующийся» на подобных кражах, задержан. Он признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU