Житель Тульской области обокрал ювелирную мастерскую
В Центральном округе Тулы мужчина взломал дверь и проник в ювелирную мастерскую, воспользовавшись отсутствием сигнализации. Из сейфа он украл золотые украшения.
Владелица узнала о краже только утром, придя в ювелирную мастерскую. После этого она обратилась в полицию.
Правоохранители с помощью камер вычислили автомобиль злоумышленника. Ориентировку с информацией получили все полицейские патрули как в черте Тулы, так и за пределами города. Один из нарядов ДПС обнаружил подозреваемого, соответствующего описанию. При проверке предположение о причастности мужчины к краже подтвердилось.
60-летний безработный ранее многократно судимый житель Щёкинского района, «специализирующийся» на подобных кражах, задержан. Он признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU