31 Янв. 2020 2020-01-31T10:27:50+03:00

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Более 4, 5 тысяч хвойных деревьев туляки купили на елочных базарах с 20 по 31 декабря. Об этом говорили на совещании в управлении экономического развития администрации города.

В качестве благотворительной помощи 300 деревьев безвозмездно передали храмам города для праздничного украшения.

Торговали хвойными деревьями на 35 торговых площадках Тулы. Деревья прошли фитосанитарный контроль и имели карантинный сертификат.

По окончании работы елочных базаров вывезли мусор, а ограждения базаров демонтировали.

ИСТОЧНИК KP.RU