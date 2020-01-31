Более 4, 5 тысяч хвойных деревьев туляки купили на елочных базарах
В управлении экономического развития подвели итоги реализации елей в период новогодних праздников
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Более 4, 5 тысяч хвойных деревьев туляки купили на елочных базарах с 20 по 31 декабря. Об этом говорили на совещании в управлении экономического развития администрации города.
В качестве благотворительной помощи 300 деревьев безвозмездно передали храмам города для праздничного украшения.
Торговали хвойными деревьями на 35 торговых площадках Тулы. Деревья прошли фитосанитарный контроль и имели карантинный сертификат.
По окончании работы елочных базаров вывезли мусор, а ограждения базаров демонтировали.
ИСТОЧНИК KP.RU