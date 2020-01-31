2020-01-31T10:11:49+03:00
Происшествия

В Тульской области «ВАЗ» выехал на встречку и столкнулся с «Ауди»

По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля не справился с управлением
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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30 января в 16.55 на 2 км дороги «Малахово-Заокский-Поленово» Заокского района произошло ДТП.

29-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 210700» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ауди Q5» под управлением 67-летнего мужчины.

По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля не справился с управлением. Его госпитализировали с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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