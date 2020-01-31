В Тульской области «ВАЗ» выехал на встречку и столкнулся с «Ауди»

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:11:49+03:00

По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля не справился с управлением

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30 января в 16.55 на 2 км дороги «Малахово-Заокский-Поленово» Заокского района произошло ДТП.

29-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 210700» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ауди Q5» под управлением 67-летнего мужчины.

По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля не справился с управлением. Его госпитализировали с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU