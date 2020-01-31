В Туле предпринимателя оштрафовали за ремонт объекта культурного наследия без согласования
В Туле в доме № 7 на ул. Пирогова, лит. А предприниматель устроил на первом этаже магазин. Между тем здание включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия.
В помещении проведен ремонт без согласования с органами охраны объектов культурного наследия и в отсутствии необходимой проектной документации.
В отношении индивидуального предпринимателя прокурор района возбудил дело по статье «нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ».
Предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU