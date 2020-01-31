В Туле предпринимателя оштрафовали за ремонт объекта культурного наследия без согласования

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:57:57+03:00

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В Туле в доме № 7 на ул. Пирогова, лит. А предприниматель устроил на первом этаже магазин. Между тем здание включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

В помещении проведен ремонт без согласования с органами охраны объектов культурного наследия и в отсутствии необходимой проектной документации.

В отношении индивидуального предпринимателя прокурор района возбудил дело по статье «нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ».

Предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU