14 туляков оштрафовали за отказ от техобслуживания газового оборудования

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:34:22+03:00

Нарушители заплатят от 1 до 2 тыс рублей

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14 жителей многоквартирных домов в Туле оштрафованы за отказ от проведения технического обслуживания газового оборудования. Собственники долгое время не пускали газовиков внутрь квартир.

ГЖИ составлены протоколы по статьям «Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Нарушители заплатят от 1 до 2 тыс рублей. Сумма сопоставима с ценой технического обслуживания газового оборудования.

Всего в адрес инспекции газовики направили более 2 тыс актов об отказе собственниками от проведения технического обслуживания газового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU