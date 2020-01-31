14 туляков оштрафовали за отказ от техобслуживания газового оборудования
14 жителей многоквартирных домов в Туле оштрафованы за отказ от проведения технического обслуживания газового оборудования. Собственники долгое время не пускали газовиков внутрь квартир.
ГЖИ составлены протоколы по статьям «Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».
Нарушители заплатят от 1 до 2 тыс рублей. Сумма сопоставима с ценой технического обслуживания газового оборудования.
Всего в адрес инспекции газовики направили более 2 тыс актов об отказе собственниками от проведения технического обслуживания газового оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU