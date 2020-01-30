В Тульской области в детской школе искусств потушили условный пожар

30 Янв. 2020 2020-01-30T18:01:53+03:00

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В Кимовской детской школе искусств потушили условный пожар. Сотрудники МЧС провели учения 29 января.

По замыслу тренировки пожар возник в выставочном зале на втором этаже школы, возникла угроза распространения огня на нижние этажи и чердачное помещение.

Прибывшие на учение подразделения в норматив уложились. Начальник караула ПСЧ-55, как руководитель тушением пожара, оценил сложившуюся обстановку и выбрал решающее направление применения сил и средств.

ИСТОЧНИК KP.RU