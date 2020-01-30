В Туле открылась выставка графики Марка Шагала из частной коллекции
Произведения прибыли из Санкт-Петербурга
Фото: Алексей ФОКИН
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30 января в тульском музее изобразительных искусств открылась выставка «Три эпохи Марка Шагала». Произведения графического искусства прибыли в областную столицу из Санкт-Петербурга.
В экспозиции представлены иллюстрации к произведениям Николая Гоголя, Андре Мальро и Библии. Выставка работает до 22 марта.
Марк Шагал – всемирно известный российский художник, символ авангардного движения ХХ века.
Возрастная категория: 12+
ИСТОЧНИК KP.RU