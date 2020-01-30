Прокуратура Тулы внесла представление главе администрации за мусорную свалку
Устранение выявленных нарушений находится на контроле
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В Туле в районе ул. Чмутова, 158 неизвестные устроили свалку крупногабаритного мусора, бытовых отходов, мелкого мусора, шин, веток, древесных отходов, щепы, а также строительного мусора.
С такой жалобой к общественникам обратилась местная жительница, а те в свою очередь в прокуратуру города.
В целях устранения нарушения закона прокурором внес представление главе администрации.
Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры города.
ИСТОЧНИК KP.RU