В Туле депутатам молодежного парламента вручили удостоверения
Также в этот день собравшиеся определили работу комитетов
Фото: Алексей ФОКИН
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30 января членам молодежного парламента при Тульской областной Думе вручили удостоверения.
- Удостоверения дают право присутствовать на открытых заседаниях областной Думы, взаимодействовать с депутатами, - рассказал зампред комитета по развитию парламентаризма и взаимодействию с общественными объединениями и межпарламентским связям молодежного парламента при Тульской областной Думе Даниил Емельянов.
Также в этот день собравшиеся избрали председателя и заместителя председателя, определили работу комитетов.
ИСТОЧНИК KP.RU