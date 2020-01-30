В Туле депутатам молодежного парламента вручили удостоверения

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:54:56+03:00

Также в этот день собравшиеся определили работу комитетов

Изменить размер текста: A A

30 января членам молодежного парламента при Тульской областной Думе вручили удостоверения.

- Удостоверения дают право присутствовать на открытых заседаниях областной Думы, взаимодействовать с депутатами, - рассказал зампред комитета по развитию парламентаризма и взаимодействию с общественными объединениями и межпарламентским связям молодежного парламента при Тульской областной Думе Даниил Емельянов.

Также в этот день собравшиеся избрали председателя и заместителя председателя, определили работу комитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU