2020-01-30T16:54:56+03:00
Политика

В Туле депутатам молодежного парламента вручили удостоверения

Также в этот день собравшиеся определили работу комитетов
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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30 января членам молодежного парламента при Тульской областной Думе вручили удостоверения.

- Удостоверения дают право присутствовать на открытых заседаниях областной Думы, взаимодействовать с депутатами, - рассказал зампред комитета по развитию парламентаризма и взаимодействию с общественными объединениями и межпарламентским связям молодежного парламента при Тульской областной Думе Даниил Емельянов.

Также в этот день собравшиеся избрали председателя и заместителя председателя, определили работу комитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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