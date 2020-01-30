В Туле представили уникальное издание, выпуск которого приурочен к 500-летию Тульского кремля и Засечной черты

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:09:28+03:00

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Книга поделена на три раздела. Первый — просто напечатанный укрупненым шрифтом текст, за основу которого была взята стандартная экскурсия.

Второй раздел — тот же текст, но напечатанный рельефно-точечным шрифтом Брайеля. И, наконец, третий — это подборка рельефно-графических пластиковых иллюстраций, наложенных на цветное изображение наиболее примечательных объектов и деталей Тульского кремля. Так, в книге можно тактильным способом познакомиться с Одоевской башней, особенностями зубцомв стен, гербом Российской империи на западном портале Успенского собора, объектами средневекового быта, найденными в ходе археологических раскопок — кресалом, гребнем, старинным ключом.

Работа над книгой длилась более двух лет, хотя, от самой ее задумки прошло еще гораздо больше. На данный момент выпущено всего 50 экземпляров издания. У каждой книги – уникальный форзац, выполненный вручную в технике мраморирования. Первые книги из тиража уже поступили в Российскую национальную библиотеку, Российскую государственную библиотеку для слепых и ряд специальных библиотек для инвалидов по зрению.

На презентации книги для широкой общественности в стенах «трогательного зала» Центра информационной и социокультурной реабилитации инвалидов областной специальной библиотеки для слепых с краткой лекцией о городах Засечной черты и их роли в становлении Руси прочитал журналист, писатель и корреспондент издательского холдинга «Медиа-Тула», выпускающего газеты «Комсомольская правда» - Тула» и «Центр71», на страницах которых в прошлом году был запущен большой цикл краеведческих публикаций в рамках грядущего юбилея Тульского кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU