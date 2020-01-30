2020-01-30T15:51:11+03:00
Общество

1 февраля в Туле стартует комбинированный марш-бросок команд ВДВ

Акция в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск пройдет одновременно в восьми городах
Игорь КОПЫТОВ
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1 февраля в Туле стартует комбинированный марш-бросок команд ВДВ1 февраля в Туле стартует комбинированный марш-бросок команд ВДВФото: Алексей ФОКИН
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Десантники на лыжах и в пешем порядке посетят более чем 100 населенных пунктов. Маршруты лыжного перехода охватят четыре города города-героя, среди которых Новороссийск, Тула, Смоленск и Волгоград. А также 14 городов воинской славы - Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Малоярославец, Псков, Великие Луки, Ржев, Вязьму, Ельня, Можайск, Волоколамск, Тверь, Елец, Воронеж и Наро-Фоминск.

Общая протяженность всех маршрутов для команд составит более 7,5 тысяч километров. Численность каждой команды - 30 человек, а всего в комбинированном марш-броске примут участие более 250 военнослужащих.

Во всех городах по маршруту марш-броска будут проведены патриотические мероприятия, концерты, показательные выступления и уроки мужества.

Общей точкой для финиша, где соберутся все команды 17 февраля, станет город воинской славы Наро-Фоминск, а 19 февраля на площади у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве состоится чествование участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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