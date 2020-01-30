Туляк отдал банковским мошенникам 100 тысяч рублей

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:45:01+03:00

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60-летний житель Тулы пострадал от действий мошенников. Пенсионер разместил на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже кровати. Ему позвонила потенциальная покупательница.

Женщина попросила сообщить ей номер банковской карты, чтобы перевести продавцу деньги за кровать. При этом она пояснила, что нужно будет сказать ещё и смс-код подтверждения, который придёт на телефон мужчины. 60-летний туляк передал звонившей всю необходимую информацию, а позже увидел, что его счёт пополнился на 123 тысячи рублей.

Чуть позже продавцу имущества снова позвонила та же покупательница и сказала, что по ошибке перевела ему больше денег, чем стоит кровать, и попросила направить ей на номер телефона 100 тысяч рублей, что потерпевший и сделал в ближайшем банкомате.

После, внимательно просматривая полученные смс, он выяснил, что на его имя был дистанционно оформлен кредит на 123 тысячи рублей, и именно эти деньги поступили на счет. Соответственно, мужчина переводил обратно 100 тысяч рублей из собственных кредитных средств, а не полученных по ошибке. Поняв, что стал жертвой обмана, туляк обратился в полицию.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU