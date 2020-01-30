В Тульской области водитель «Рено» на перекрестке дорог устроил ДТП
После оказанной помощи медики отпустили ее домой
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
29 января в 19.00 на ул. Пушкина в Белеве произошло ДТП. 41-летний мужчина на автомобиле «Рено Логан» столкнулся с «Фольксваген Бора» под управлением 51-летнего мужчины.
По предварительной информации, первый водитель на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу пользующемуся преимуществом права проезда перекрестков.
В результате ДТП пострадал пассажир «Фольксваген Бора», 46-летняя женщина. После оказанной помощи медики отпустили ее домой.
ИСТОЧНИК KP.RU