В республике Коми спасли водителя из Тулы

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:22:28+03:00

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В республике Коми на 200-м км трассы «Вятка» спасли тульского водителя-дальнобойшика. Все случилось 28 января 2020 года, когда 48-летний мужчина, возвращаясь домой из Сыктывкара, решил устроить ночлег в своем автомобиле, сообщает «Комиинформ». Припарковав транспортное средство вблизи села Объячево, он уснул. Утром же из-за сильных морозов (на улице было около -30) машина не завелась.

После безуспешных попыток завести мотор тульский дальнобойщик позвонил в службу спасения. Когда группа спасателей приехала на помощь, чтобы отбуксировать автомобиль, водитель уже дрожал от холода.

Работа заняла почти весь день. Сначала спасатели отогрели водителя, а затем приступили к машине: поставили аккумулятор на зарядку, а днище ГАЗона пришлось отогревать при помощи тепловой пушки. Грузовик удалось завести только ближе к 16:00.

В знак благодарности спасателям водитель пообещал в следующий рейс привести им в подарок тульских пряников.

ИСТОЧНИК KP.RU