18 коров в Тульской области заразились бруцеллезом

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:56:11+03:00

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В деревне Варваровка Ефремовского района заразились бруцеллезом 18 коров. Такие данные приводит комитет ветеринарии Тульской области.

Бруцеллез передается от больных животных человеку. Инфекция характеризуется множественным поражением органов и систем организма человека.

Заражение человека происходит при непосредственном контакте с животными-носителями или при употреблении в пищу заражённых продуктов, — сырого молока, сыра, изготовленного из непастеризованного молока.

Основными симптомами болезни являются:

Температура, озноб, чувство холода; потливость, упадок сил, слабость, боли в спине и связках, головная боль и потеря веса.

ИСТОЧНИК KP.RU