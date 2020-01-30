18 коров в Тульской области заразились бруцеллезом
В деревне Варваровка Ефремовского района заразились бруцеллезом 18 коров. Такие данные приводит комитет ветеринарии Тульской области.
Бруцеллез передается от больных животных человеку. Инфекция характеризуется множественным поражением органов и систем организма человека.
Заражение человека происходит при непосредственном контакте с животными-носителями или при употреблении в пищу заражённых продуктов, — сырого молока, сыра, изготовленного из непастеризованного молока.
Основными симптомами болезни являются:
Температура, озноб, чувство холода; потливость, упадок сил, слабость, боли в спине и связках, головная боль и потеря веса.
ИСТОЧНИК KP.RU