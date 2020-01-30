В Тульской области огонь уничтожил дом, сарай и гараж с автомобилем

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:22:05+03:00

В результате происшествия пострадал человек

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29 января в рабочем поселке Первомайский на ул. Овражной загорелись жилой дом, сарай и гараж. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 16:57.

На место происшествия незамедлительно выехали 6 пожарных расчетов.

По прибытии через 14 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 23 минуты.

Пожарные спасли человека. Его выводили из дома с применением дыхательного аппарата.

В результате происшествия пострадал человек. Сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Огонь уничтожил сарай, гараж и автомобиль "Хонда Цивик", находившийся в нем. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 22 человека и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU