2020-01-29T20:28:53+03:00
Общество

30 января в «трогательном зале» Центра информационной и социокультурной реабилитации инвалидов специальной библиотеки для слепых презентуют особую книгу «Тульский кремль — щит и меч России»

Уникальное издание ограниченным тиражом выпустила областная библиотека слепых
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Уникальное издание ограниченным тиражом выпустила областная библиотека слепыхУникальное издание ограниченным тиражом выпустила областная библиотека слепыхФото: Игорь КОПЫТОВ
Изменить размер текста:

Подарочное издание для людей с ограниченными возможностями здоровья, включающее укрупненный шрифт и брайлевский текст с оригинальными фотоиллюстрациями, выпущено к 500-летию Тульского кремля. В книге монохромная рельефная графика заменена пластиковыми выпуклыми иллюстрациями.

Первые книги из тиража в 500 экземпляров уже поступили в Российскую национальную библиотеку, Российскую государственную библиотеку для слепых и ряд специальных библиотек для инвалидов по зрению. У каждой книги — уникальный форзац, выполненный вручную в технике мраморирования.

В рамках мероприятия перед собравшимися новый творческий проект издательского холдинга «Медиа-Тула», посвященный 500-летию Тульского кремля и Большой Засечной черты, представит тульский писатель, журналист и корреспондент газет «Комсомольская правда» - Тула» и «Центр71» Игорь Копытов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
30 января в «трогательном зале» Центра информационной и социокультурной реабилитации инвалидов специальной библиотеки для слепых презентуют особую книгу «Тульский кремль — щит и меч России»
В Тульской области столкнулись маршутка и легковушка: пострадали двое
В Тульской области раскрыли более семи тысяч преступлений
В Тульской области столкнулись маршрутка и легковушка: есть пострадавшие
В Тульской области пятнистый олень попал в объектив фотографа
Тульскому музею изобразительных искусств передадут в дар почти 800 новых экспонатов
В Туле военнослужащий отправится под суд за побои
В Тульской области после антикоррупционных проверок уволили двух руководителей
29 января в тульский поселок Ленинский остался без воды
В регионе был сформирован новый экскурсионно-просветительский маршрут «Тула героическая»
В тульском онкодиспансере пройдет день открытых дверей, посвященный раку молочной железы
Дом губернатора в Туле намерены продать за рубль