30 января в «трогательном зале» Центра информационной и социокультурной реабилитации инвалидов специальной библиотеки для слепых презентуют особую книгу «Тульский кремль — щит и меч России»

29 Янв. 2020 2020-01-29T20:28:53+03:00

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Подарочное издание для людей с ограниченными возможностями здоровья, включающее укрупненный шрифт и брайлевский текст с оригинальными фотоиллюстрациями, выпущено к 500-летию Тульского кремля. В книге монохромная рельефная графика заменена пластиковыми выпуклыми иллюстрациями.

Первые книги из тиража в 500 экземпляров уже поступили в Российскую национальную библиотеку, Российскую государственную библиотеку для слепых и ряд специальных библиотек для инвалидов по зрению. У каждой книги — уникальный форзац, выполненный вручную в технике мраморирования.

В рамках мероприятия перед собравшимися новый творческий проект издательского холдинга «Медиа-Тула», посвященный 500-летию Тульского кремля и Большой Засечной черты, представит тульский писатель, журналист и корреспондент газет «Комсомольская правда» - Тула» и «Центр71» Игорь Копытов.

ИСТОЧНИК KP.RU