В Тульской области раскрыли более семи тысяч преступлений

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:34:31+03:00

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За прошедший год в регионе раскрыли более 7 тысяч преступлений. Об этом говорили на расширенном заседании коллегии УМВД России по Тульской области.

Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений значительно выше среднероссийской, а в ЦФО по этому показателю область занимает 3 место.

К сотрудникам Управления обратился глава региона Алексей Дюмин:

- Результаты изучения общественного мнения показывают, что более 52% жителей региона доверяют вам. А более 56% - чувствуют себя защищёнными от преступных посягательств. Это, безусловно, важная оценка вашей работы, и надо стремиться к ее улучшению.

ИСТОЧНИК KP.RU