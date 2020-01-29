В Тульской области столкнулись маршрутка и легковушка: есть пострадавшие
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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Днем 29 января на дороге "Донской - Богородицк" в районе поворота на н.п. Смородино произошло ДТП. Столкнулись "Газель" и "ВАЗ 2107".
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Для деблокирования пострадавших пришлось использовать аварийно-спасательный инструмент.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU