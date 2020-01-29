В Тульской области столкнулись маршрутка и легковушка: есть пострадавшие

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:19:07+03:00

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая

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Днем 29 января на дороге "Донской - Богородицк" в районе поворота на н.п. Смородино произошло ДТП. Столкнулись "Газель" и "ВАЗ 2107".

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Для деблокирования пострадавших пришлось использовать аварийно-спасательный инструмент.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU