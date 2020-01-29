В Тульской области пятнистый олень попал в объектив фотографа

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:00:22+03:00

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В Дубенском районе пятнистый олень попал в объектив фотографа. Увидеть его близко - большая удача.

Дикие пятнистые олени тихие и очень осторожные животные. В лесах встретить представителей этого вида проблематично. Олени обладают развитым слухом и обонянием: приближение людей и хищников они способны распознать на больших расстояниях.

В целом пятнистый олень – нелегкая добыча. Он умеет быстро бегать при преследовании и хорошо плавает, поэтому легко может скрыться от преследующих его хищников в воде.

ИСТОЧНИК KP.RU