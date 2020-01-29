Тульскому музею изобразительных искусств передадут в дар почти 800 новых экспонатов

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:18:56+03:00

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30 января Тульскому музею изобразительных искусств передадут в дар 784 новых экспоната. Это произведения живописи, скульптуры, графики 60-90 годов XX века.

Их передадут по решение Министерству культуры РФ. Подбор работ осуществлялся непосредственно с учетом интересов музея.

Фонды ТМИИ пополнятся работами 373 авторов. Главные темы картин, скульптур и графики – это трудовые будни советского народа, портреты известных общественных и политических деятелей республик Советского Союза, пейзажи, натюрморты, иллюстрации к произведениям Р. Гамзатова, М. Джалиля, Б. Полевого, В. Астафьева, В. Шекспира, Н. Гоголя.

Предметы декоративно-прикладного искусства выполнены из керамики, металла, дерева, кожи.

Сотрудникам музея предстоит составить паспорт на каждый предмет, занести информацию в государственный каталог РФ, где размещается информация о всех музейных коллекциях страны.

ИСТОЧНИК KP.RU