В Туле военнослужащий отправится под суд за побои
Мужчина ударил кулаком в лицо рядового за отказ убираться
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Военнослужащего по призыву обвиняют по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности».
На территории воинской части мужчина ударил кулаком в лицо рядового. Так он выразил недовольство тем, что призывник не убирается по его указанию. Свидетелями инцидента стали другие военнослужащие.
Травмы оказались не опасными для жизни и здоровья, однако были унижены честь и достоинство рядового.
Ожидая решения суда, призывник находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU