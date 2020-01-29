В Туле военнослужащий отправится под суд за побои

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:39:49+03:00

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Военнослужащего по призыву обвиняют по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности».

На территории воинской части мужчина ударил кулаком в лицо рядового. Так он выразил недовольство тем, что призывник не убирается по его указанию. Свидетелями инцидента стали другие военнослужащие.

Травмы оказались не опасными для жизни и здоровья, однако были унижены честь и достоинство рядового.

Ожидая решения суда, призывник находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU